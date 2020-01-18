إحباط ترويج 35 ألف قرص مُخدر ضُبطت بحوزة عاطل في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من العقاقير المخدرة قبل ترويجها بدائرة قسم شرطة المرج.

تمكن الرائدان عمرو إبراهيم وحسام رضا، معاونا مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المدعو "م.إ" عاطل ومقيم 25 شارع الخربوطلي ـ دائرة قسم شرطة شبرا وله محل إقامة أخر شارع سيد حمادة دائرة القسم والسابق اتهامه في 7 قضايا أخرهم 3059 لسنة 2017م شبرا مخدرات حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته المضبوطات الأتية عدد 15600 قرص من عقار " أموتريل " المخدر، عدد 15300 قرص من عقار " أبتريل " المخدر، 4000 قرص من عقار ترامادول المخدر، عدد 1000 قرص من عقار تامول المخدر، بإجمالي 35900 قرص مخدر، مبلغ مالي 40 ألف جنيه، هاتفان محمول.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد محمد مختار، مأمور قسم المرج، والنقيب محمد عبد الناصر، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.