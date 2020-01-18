أخبار مصر | عميد "علوم القاهرة" يكشف السر وراء تسميتها بـ"قلعة العلماء".. ويؤكد: نهدف إلى الاستثمار في البحث العلمي (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد "علوم القاهرة" يكشف السر وراء تسميتها بـ"قلعة العلماء".. ويؤكد: نهدف إلى الاستثمار في البحث العلمي (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نسعى إلى تسخير القدرات البشرية بالكلية

نهدف إلى التوجه نحو الاستثمار في البحث العلمي

نعمل على تأهيل الكوادر القادرة على تنفيذ مشاريع تخدم الدولة

ندعم المشروعات الطلابية التي تهدف إيجاد حلول مبتكرة للقضايا القومية

تعمل كلية العلوم جامعة القاهرة على تخريج متخصصين وباحثين في جميع مجالات الكيمياء والفيزياء والحيوان والنبات والرياضيات والحشرات، إلخ؛ مما يجعلها من أكثر الكليات أهمية، لارتباطها بكل ما يخص المجتمع، وتحتوي الكلية على أقسام جديدة، مُجهزة على أعلى مستوى، مثل علوم البترول والتقنية الحيوية وقسم المايكروبيولوجي.



تعد كلية الإعلام رابع الكليات من حيث النشأة بالجامعة، وحصلت على الاعتماد مؤخرًا، ويشغل الدكتور عبدالحميد وجدي المناوي منصب العميد، والذي يُولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي والتطوير.



وحاورت "الفجـر" الدكتور عبدالحميد المناوي، والذي كشف سر تسمية كلية العلوم بـ"قلعة العلماء"، بالإضافة إلى مشاريع تدريب الطلاب وتأهيلهم، وأيضًا خطة الكلية لاستثمار الطلاب المتميزين في البحث العلمي.