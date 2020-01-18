أخبار مصر | عميد "علوم القاهرة" يكشف السر وراء تسميتها بـ"قلعة العلماء".. ويؤكد: نهدف إلى الاستثمار في البحث العلمي (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد "علوم القاهرة" يكشف السر وراء تسميتها بـ"قلعة العلماء".. ويؤكد: نهدف إلى الاستثمار في البحث العلمي (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نسعى إلى تسخير القدرات البشرية بالكلية
نهدف إلى التوجه نحو الاستثمار في البحث العلمي
نعمل على تأهيل الكوادر القادرة على تنفيذ مشاريع تخدم الدولة
ندعم المشروعات الطلابية التي تهدف إيجاد حلول مبتكرة للقضايا القومية
تعمل كلية العلوم جامعة القاهرة على تخريج متخصصين وباحثين في جميع مجالات الكيمياء والفيزياء والحيوان والنبات والرياضيات والحشرات، إلخ؛ مما يجعلها من أكثر الكليات أهمية، لارتباطها بكل ما يخص المجتمع، وتحتوي الكلية على أقسام جديدة، مُجهزة على أعلى مستوى، مثل علوم البترول والتقنية الحيوية وقسم المايكروبيولوجي.
تعد كلية الإعلام رابع الكليات من حيث النشأة بالجامعة، وحصلت على الاعتماد مؤخرًا، ويشغل الدكتور عبدالحميد وجدي المناوي منصب العميد، والذي يُولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي والتطوير.
وحاورت "الفجـر" الدكتور عبدالحميد المناوي، والذي كشف سر تسمية كلية العلوم بـ"قلعة العلماء"، بالإضافة إلى مشاريع تدريب الطلاب وتأهيلهم، وأيضًا خطة الكلية لاستثمار الطلاب المتميزين في البحث العلمي.
وإلى نص الحوار:
كيف تسعى الكلية لتسخير قدراتها البشرية؟
تسعى الكلية إلى تسخير قدراتها البشرية وإمكانتها المادية؛ للمشاركة بشكل إيجابي في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في ظل ربط رؤية مصر ٢٠٣٠ بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
دائمًا كانت كلية العلوم حريصة على تقديم كافة الدعم اللوجستي لكل من ينتسب إلى الكلية، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب، بالإضافة إلى العمل على حث الجميع لبذل المزيد من الجهد للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية، وكذلك الأفكار الإبداعية لدى الشباب لخدمة مصر.
ما السر وراء تسميتها بـ"قلعة العلماء"؟
تعود تسمية الكلية بـ"قلعة العلماء"، بسبب اعتمادها الكلي على البحث العلمي، وتوظيف المعرفة لحل المشاكل القومية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الطلبة، من خلال مشروعات تخرجهم، فضلًا عن وجود مشروعات بإشراف أساتذة، وأخرى تقدمها الأساتذة لبعض الجهات المانحة لتمويل بعض المشروعات البحثية،
الكلية تعمل من المرحلة الأولى على تأهيل الطلاب، وتدريبهم على المشاريع وتنفيذها، وفي المرحلة الرابعة من الكلية يتواجد الكثير من البرامج المنفردة والمتخصصة للطالب، من خلال مادة منفصلة يتم تدريسها خمس ساعات في الترم الأول، وخمس ساعات في الترم الثاني، يتم من خلالها مساعدة الطالب على تنفيذ المشروع تحت إشراف الأساتذة، ويتم إضافة المشاريع، بناءً على الخطط الموجهة من الكلية".
كيف تعمل الكلية على تأهيل الكوادر؟
الكلية تعمل جاهدة وباستمرار على تأهيل كودار القادرة على تنفيذ مشاريع تخدم الدولة والكلية، وتوفر الكلية كل الدعم المالي والإداري، تحت إشراف جامعة القاهرة، وبدعم كامل من الدكتور محمد عثمان الخشت.
والكلية تدعم المشروعات الطلابية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للقضايا القومية، لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك نتيجة لحرصها على التميز في تقديم الخدمة التعليمية والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في البحث العلمي، مما يعزز تطبيق الأبحاث العلمية، وربط البحث العلمي بالقضايا القومية، وتسخير المعرفة لحل مشاكل المجتمع، والذي يعد أحد آليات تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة للتحول إلى جامعات الجيل الثالث الذي سعي لتطبيقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.
كيف ترى الكلية فوز الطلاب بالمسابقات العالمية؟
فوز الطلاب الكلية بالميدالية البرونزية في مسابقة iGEM، والتي تعد من أكبر المسابقات على مستوى العالم في مجال الهندسة الوراثية والأحياء التركيبية، يبرهن على قوة منافسة الطلاب المصريين بين مختلف دول العالم؛ حيث تركز المسابقة على فكرة الأحياء التركيبي، (synthetic biology) وهو مجال يدمج بين علم الأحياء بفروعه المختلفة وبين الهندسة وعلوم الحاسب.
كما أن هذا الفريق فاز من قبل بروبوت "أوبنترونز" المعملي كهدية مقدمة من إحدى الشركات الراعية للمسابقة؛ حيث يقوم الروبوت بالمهام المعملية المستخدمة في المشروع للحصول على نتائج أكثر دقة.
كما فاز الفريق بمنتجات كيميائية للمعامل بقيمة 4 آلاف دولار كهدية مقدمة من شركات راعية أخرى، لاستخدامها لتنفيذ أنشطة المشروع الذي يهدف إلى تحلية مياة البحر من خلال تكنولوجيا حيويه صديقة للبيئة.
ما هي استراتيجية الكلية الفترة المقبلة؟
تسعى الكلية إلى التوجه نحو الاستثمار في البحث العلمي، بما يعزز استغلال المعرفة لخدمة القضايا القومية، كما تم تخريج شركات ناشئة من دورة الاحتضان الخاصة برائدات الأعمال بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية؛ حيث ضمت الشركة الناشئة لمشروع تخرج طلاب برنامج التقنية الحيوية الجزيئيه بالكلية، والذي يعد البادرة الأولى من نوعها بالكلية، لتسخير المعرفة لحل المشاكل القومية.
وحصدت الشركة المركز الثاني في مسابقة حاضنة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما فاز المشروع بالمركز الثاني بمسابقة إبداع ٧ على مستوى جامعة القاهرة سابقًا، كما شارك الفريق في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية منها مؤتمر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشارك أيضًا في المعرض البيئي، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة، ويهدف المشروع إلى تحويل المخلفات العضوية إلى بدائل إعلاف، عن طريق تكنولوجيا حيويه صديقة للبيئة.