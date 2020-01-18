أخبار مصر | تداول 522 شاحنة و81 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 522 شاحنة و81 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 522 شاحنة و81 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال أربع سفن وهى الحرية 2، أمانة، بوسيدون اكسبريس، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 236 شاحنة و36 سيارة.

بينما استقبال الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 18 شاحنة و1 سيارة وغادرت أربع سفن وهى أمانة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 152 شاحنة و38 سيارة.

كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا وعلى متنها 54 شاحنة و2 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا وعلى متنها 62 شاحنة و2 سيارة بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة أمنية.