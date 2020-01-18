أخبار مصر | مرصد الأزهر عن المدفأة: الرسول حذر من ذلك الأمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الأزهر عن المدفأة: الرسول حذر من ذلك الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية، من ترك المدفأة موقدة في أثناء النوم.

وقال مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته بفيسبوك: نظرًا لما تكرر من حرائق في الأيام الماضية بسبب ترك المدفأة موقدة أثناء النوم؛ فإن مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية يحذر من ذلك الأمر؛ انطلاقًا من حرص الإسلام علىٰ حفظ النفوس، وسلامة الأرواح.

وتابع: فقد قال اللهُ تعالىٰ في محكم القرآن الكريم: {وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِیمࣰا} [النساء:29].

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واستشهد بحديث شريف: يقول الرسولُ ﷺ محذِّرًا من ذلك الأمر حين احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمْ ﷺ فقَالَ:«إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» أخرجه البخاري ومسلم.

وعنِ ابْنِ عُمرَ رضي اللهُ عنْهُمَا، عنِ النَّبي ﷺ قَال:«لا تَتْرُكُوا النَّار فِي بُيُوتِكُمْ حِين تَنامُونَ» أخرجه البخاري ومسلم.

قال الإمامُ ابنُ حجر في الفتح: "قال القرطبي: فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْوَاحِدَ إِذَا بَاتَ بِبَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُه، وَفِيهِ نَارٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْفِئهَا قَبْل نَوْمه، أَوْ يَفْعَل بِهَا مَا يُؤْمَن مَعَهُ الِاحتِرَاق" اهــ.