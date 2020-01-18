أخبار مصر | التعليم: لم نتلق أي شكاوى تؤثر على امتحان "الرياضيات" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: لم نتلق أي شكاوى تؤثر على امتحان "الرياضيات" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى 607 آلاف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة الرياضيات (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتضمن امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي 40 سؤالًا جميعهم من نوعية "اختيار من متعدد"، مقسمة إلي (20سؤالًا للهندسة، 12سؤالًا للجبر، 8 أسئلة لحساب المثلثات).

Advertisements

وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان الرياضيات (ورقيًا).

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الفلسفة والمنطق يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020 في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.