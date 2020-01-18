مصر | الحبس 4 أيام لعاطل بالمرج لحيازته 35 ألف قرص مخدر

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أمرت نيابة المرج، اليوم السبت، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 35 ألف قرص مخدر.



تلقت مباحث القاهرة، بلاغًا بتمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط "م.إ.ع"، 38 عامًا، عاطل، سبق اتهامه في 7 قضايا، آخرها القضية رقم 3059 لسنة 2017 مخدرات، أثناء تواجده بدائرة القسم.