مصر | الحبس 4 أيام لعاطل بالمرج لحيازته 35 ألف قرص مخدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس 4 أيام لعاطل بالمرج لحيازته 35 ألف قرص مخدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة المرج، اليوم السبت، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 35 ألف قرص مخدر.
وضبط بحوزته على 15600 قرص من عقار أموتريل المخدر، و15300 قرص من عقار أبتريل، و4000 قرص من عقار الترامادول، و1000 قرص من عقار تامول، بإجمالي 35900 قرص مخدر، ومبلغ مالي 40 ألف جنيه، و2 هاتف محمول.
تلقت مباحث القاهرة، بلاغًا بتمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط "م.إ.ع"، 38 عامًا، عاطل، سبق اتهامه في 7 قضايا، آخرها القضية رقم 3059 لسنة 2017 مخدرات، أثناء تواجده بدائرة القسم.
وضبط بحوزته على 15600 قرص من عقار أموتريل المخدر، و15300 قرص من عقار أبتريل، و4000 قرص من عقار الترامادول، و1000 قرص من عقار تامول، بإجمالي 35900 قرص مخدر، ومبلغ مالي 40 ألف جنيه، و2 هاتف محمول.
وبمواجهه المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.