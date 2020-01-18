مصر | حبس عاطل 4 أيام ضبط بحوزته 2 كيلو حشيش في السلام

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أمرت نيابة السلام، بحبس عاطل ضبط بحوزته 2 كيلو و300 جرام حشيش بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "ع. ع"، 22 عاما، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها 2.3 كيلو جرام، ومبلغ مالي قدره 250 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.