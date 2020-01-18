مصر | ننشر تحريات المباحث في حادث مصرع شقيقين بـ"قطار البدرشين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تحريات المباحث في حادث مصرع شقيقين بـ"قطار البدرشين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن صاحب المحل الذي لقى مصرعه في حادث تصادم قطار بمركز البدرشين، كان يحاول إنقاذ شقيقته من حادث تصادم القطار لكنه لم يستطع إنقاذها، وصدمهما القطار.

وبينت معاينة رجال مباحث الجيزة، في وقت سابق، أن الشقيقين اللذان لقيا مصرعهما، حال عبورهما شريط السكة الحديد بمركز البدرشين، هما "أيمن. س"، 40 سنة، صاحب محل ملابس، وشقيقته "صابرين"، 26 سنة، ولقيا مصرعهما حال عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

وأوضحت المعاينة، أنه حال عبورهما شريط السكة الحديد تصادف قدوم القطار رقم 976، القادم من القاهرة إلى أسوان، ما أسفر عن وفاتهما متأثران بإصابتهما.

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ولقيا شقيقان مصرعهما في حادث قطار، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للعميد حسام لافي، مأمور مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بمصرع شقيقان حال عبورهما شريط السكة الحديد.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.