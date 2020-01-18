مصر | ضبط عصابة خطفت طفلا وطلبت فدية 3 ملايين جنيه في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة خطفت طفلا وطلبت فدية 3 ملايين جنيه في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى اختطف طفل لمساومة أهليته وطلب فدية 3 ملايين جنيه بالشرقية، فى أقل من 12 ساعة.

حيث وردت معلومات لقطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية مفادها قيام عاطل 24 سنة، وعامل 18 سنة مقيمان بقرية الصنافين دائرة مركز منيا القمح، وربة منزل 33 سنة مقيمة بناحية الكسارة دائرة قسم الصالحية الجديدة وأصل إقامتها رفح بشمال سيناء؛ بالاتفاق فيما بينهم على قيام الأخيرة باختطاف أحد الأطفال وتسليمه للمتهمين الأول والثانى وطلب مبلغ مالى كفدية من أهليته نظير إعادته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم بمنطقة كوبرى الوحدة دائرة قسم فاقوس وبرفقتهم طفل 3 سنوات، وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بها واعترفوا بقيامهم باختطاف الطفل.

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حيث قررت الأخيرة بسابقة تعرفها على المتهم الأول وارتباطهما بعلاقة عاطفية واتفاقها معه والثانى على قيامها باختطاف أحد الأطفال ومساومة أهليته على مبلغ 3 ملايين جنيه كفدية.

وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قامت صباح اليوم بالتسلل إلى منزل جارها مزارع 38 سنة ومقيم بالمنطقة محل إقامتها وأصل إقامته رفح بشمال سيناء، وقامت باختطاف ابنه "الطفل" والتوجه لمنطقة ضبطهم لتسليمه للمتهمين الأول والثانى لإخفائه ومساومة أهليته.

وبسؤال والد الطفل قرر أنه عقب استيقاظه صباح اليوم اكتشف عدم تواجد ابنه وأنه كان يقوم بالبحث عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.