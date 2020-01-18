مصر | الحبس سنتين لمكوجي هتك عرض طالبة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنتين لمكوجي هتك عرض طالبة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مساء اليوم السبت، بحبس المتهم "ج.ي" مكوجي، سنتين لقيامه بهتك عرض طالبة بالتجمع.

وأسندت النيابة للمتهم، 25 عاما، وآخر مجهول، تهمة هتك عرض المجني عليها "د.ع"، بأن قاما بملامسة مواطن عفتها والأجزاء الحساسة والخادشة للحياء بالطريق العام.



وشهدت المجني عليه، أنها وحال ترجلها بالطريق العام، قام المتهم وآخر مستقلين دراجة بخارية بالطريق العام بهتك عرضها بملامسة مواطن عفتها. وشهدت المجني عليه، أنها وحال ترجلها بالطريق العام، قام المتهم وآخر مستقلين دراجة بخارية بالطريق العام بهتك عرضها بملامسة مواطن عفتها. وشهد معاون مباحث قسم شرطة التجمع، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في هتك عرض المجني عليها بالطريق العام.