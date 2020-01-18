مصر | استنفار أمني في العياط تزامنا مع زيارة وزير الشباب ومحافظ الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استنفار أمني في العياط تزامنا مع زيارة وزير الشباب ومحافظ الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدينة العياط بجنوب محافظة الجيزة، حالة من الاستنفار الأمني تزامنا مع زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للمدينة؛ لافتتاح 3 مراكز شباب بمراكز البليدة والسعودية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن تطوير مراكز الشباب، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة، الهادفة إلى الارتقاء بأداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية يستفيد من خدماتها أبناء المناطق المحيطة بها، علاوة على ما تقدمه من أنشطة وبرامج متنوعة لأعضائها، مشيدًا بالطفرة الإنشائية بمحافظة الجيزة في القطاع الرياضي.

ومن ناحيته، أكد المحافظ، سعي الدولة للتوسع في مراكز الشباب، وتطويرها، في ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على رفع قدراتهم البدنية والثقافية والرياضية، مشيرا إلى أن العمل على توسيع مساحة ممارسة الشباب للرياضة، وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي، تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.