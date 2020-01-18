شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتجاه الحكومة لإلغاء الضريبة على خاماته.. هل تنتعش صناعة الورق في مصر؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل أيام، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن اتجاه الحكومة لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة القيمة المُضافة على واردات المواد الخام ومدخلات الإنتاج، إذ يتضمن إلغاء الضريبة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة الورق محلي الصنع، والذي يدخل في صناعته عجينة الورق المستورد.

جاءت تصريحات الوزير ردًا على مطالب بعض مصنّعي الورق التي عرضوها، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الاثنين الماضي، لمناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الورق، وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة للسوق المحلية.

يرى النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن محاولة وزير المالية لحل مشكلة ضريبة القيمة المضافة لواردات مدخلات إنتاج الورق المحلي الصنع «نقطة محورية»، مؤكدا في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنها «ستصب في مصلحة الإنتاج المحلي».

وأضاف «متولي» أن نسبة ضريبة القيمة المضافة الحالية على المواد الخام الداخلة في صناعة الورق تبلغ 14%، موضحًا أنه «كلما زادت مراحل الإنتاج زادت الضريبة المضافة على المنتجات الورقية، بسبب استيراد عجينة الورق».

وأشار «متولي» إلى أن الحكومة وضعت جدولًا زمنيًا لسداد مستحقات المصدرين حرصا منها على تيسير التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرا إلى ضرورة تقديم كل التسهيلات للمنتجين والمصنعين من أجل زيادة الاستثمار ودعم التصدير.

ولفت عضو لجنة الصناعة في البرلمان إلى خفض نسبة الضريبة على الغاز الطبيعي من 8% إلى 5.5%، بناء على مطالب مصنّعي الورق، مستدركًا: «من الممكن إعادة النظر فيها قريبًا، لأن أسعار الطاقة من المشكلات الرئيسية التي تواجة صناعة الورق في مصر».

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من جهته، قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«المصري اليوم»، إن قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على عجينة الورق المتسوردة، خطوة «هامة» للمساعدة في خفض تكلفة إنتاج الورق المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج.

وطالب رئيس شعبة الورق الجهات الحكومية بفرض شرط استخدام الورق المحلى بجميع المناقصات التجارية، مؤكدًا على جودة المنتج المصرى من الورق، ومطابقته للمواصفات العالمية.

وأكد «خضر» أن الاوراق المستخدمة في طباعة الصحف يتم استيرادها من الخارج لعدم وجود أي مصانع لتصنيعها، لأن الورق المصري خاص بالكتابة والطباعة، مطالبا بشركة مساهمة لإنتاج ورق الصحف في مصر.

ويرى الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادى، إن إعلان وزير المالية عن مشروع قانون لتعديل ضريبة القيمة المضافة يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على واردات المواد الخام للمساهمة في دعم صناعة الورق محليًا.

أضاف «القليوبي» لـ«المصري اليوم» أن نسبة كبيرة من واردات المواد الخام الورقية تتجه إلى دور نشر الصحف الورقية والكتب المدرسية، مشيرًا إلى أن الأخيرة تستخدم نوعيات من الأوراق باهظة الثمن، يزيد سعرها يومًا بعد يوم، وتمثل عبء كبيرا على الدولة.

وأكد الخبير الاقتصادى أهمية التحول الرقمي لتقليل تكلفة صناعة الورق، مشيرا إلى أن دول التعاون الخليجى اتجهت إلى الصحافة الإلكترونية لمواجهة تحديات صناعة الورق، مطالبا بخفض الصحافة الورقية في مصر تدريجيًا، والاعتماد على الصحافة الإلكترونية.

*تنويه

ينشر هذا المحتوى بالتعاون مع مركز «المصري اليوم للتدريب».