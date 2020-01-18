شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه تحية إعزاز وتقدير لجميع قيادات وأفراد القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية إعزاز وتقدير لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة، جاء فيها: «بالأصالة عن نفسي وعن ابناء الشعب المصري، أتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها اروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعيًا ومعنوياً مرت بها مصر في السنوات الأخيرة».

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أضاف الرئيس السيسى: «وإذ يشرفني ان اعرب عن اعتزازي وفخري بما شهدته من اداء راق خلال افتتاح قاعدة (برنيس) العسكرية، عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة، وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالي متقدم، فإنني أطالبكم ببذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولاً إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليكم».

تابع: «ولقد لمسنا جميعاً حجم الفخر والتقدير الذي أبداه الشعب المصري العظيم، وهو يتابع الأداء الراقي لأبنائه من رجال القوات المسلحة خلال المناورة (قادر ۲۰۲۰) التي تمت بأحدث الأسلحة والمعدات، وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذي يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا».

واختتم الرئيس قائلا: «وختاما، لكم مني، ومن ابناء الوطن اجمع، خالص التقدير وعميق العرفان والامتنان، وإنني على ثقة وحق يقين من ان قواتنا المسلحة العريقة ستظل على عهدنا بها، مثالاً يُحتذي به في الانضباط والتفان والعمل وإنكار الذات، وأوصيكم أن تبذلوا أقصى الجهد لتطوير قدراتكم واستعدادكم القتالي العالي دفاعاً عن سلامة واستقرار هذا الوطن العزيز».