شكرا لقرائتكم خبر عن بشروط ميسرة.. وزير الإسكان يتفقد وحدات موظفي العاصمة الإدارية في «بدر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد الوحدات السكنية المخصصة للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة في مدينة بدر. وأشاد وزير الإسكان بمستوى التشطيبات، مشددا على ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيب والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع بأعلى جودة. Advertisements وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه جارٍ تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون طرح الوحدات بشروط ميسرة. وتفقد الوزير مشروع الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذه بمنطقة حدائق العاصمة، بمساحة ٣٣ ألف فدان، والواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، حيث يجري تنفيذ وطرح 33300 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمنطقة. وتفقد وزير الإسكان مشروع محطة رفع الصرف الصحي بطاقة ٢٥ ألف م٣ يوميا، لتخدم مساحة 1600 فدان في مدينة بدر، وتستقبل الصرف الصحي القادم من العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال خط طرد ٦٣٠ مم.

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