شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يضع حجر أساس «أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط وأفريقيا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجر الأساس لأكبر مدينة طبية متكاملة ينفذها القطاع الخاص في الشرق الأوسط وأفريقيا «كابيتال ميد» في مدينة بدر.

وأكد وزير الإسكان أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات العملاقة بمدينة بدر، والتى تأثرت بشكل إيجابي كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد التطور الكبير في تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضح الوزير أنه تم إنفاق استثمارات ضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما أثر على حجم النمو بمدن شرق القاهرة، ونعمل على الاستغلال الأمثل للأثر الإيجابي لتلك الاستثمارات، على المدن الجديدة، الواقعة شرق القاهرة، وجنى ثمارها، من أجل التكامل الوظيفى بين العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة المحيطة بها.

من جهته، صرح الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، المنفذة للمشروع، بأن المشروع يهدف لإقامة مجمع طبي متكامل، بإجمالى استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه، ويساهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل على الأقل، وسيتم إطلاق الخدمة الطبية بالمرحلة الأولي للمشروع بعد نحو 30 شهرا من الآن.

أضاف: «إنشاء المشروع سيستغرق من 3 إلى 10 سنوات، وينفذ على 4 مراحل، تشمل المرحلة الأولى منه المستشفى العام بطاقة 350 سريرا، ومجمع العيادات ومركز الإصابات والطوارئ، وفندق و11 مركزا طبيا متخصصا بطاقة إجمالية 2000 سرير».

وأكد «القلا» أن الهدف من إنشاء «كابيتال ميد»، هو النهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تطبيق المعايير العالمية المعمول بها للجودة، وأمن وسلامة المرضى، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وتقديم خدمات رعاية صحية متخصصة تلائم الجميع.