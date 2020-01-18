شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال إنشاء مبنى المديرية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، أعمال إنشاء مبنى المديرية المالية الجديد بحي الضواحي.

وأطلع وزير المالية على تصميم المبنى وسير العملية الإنشائية، موجها بسرعة انتهاء مرحلة التشطيبات تمهيدا لتجهيز المبنى بأحداث المعدات والأجهزة.

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وتفقد الوزير والمحافظ مبنى مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، لمتابعة سير العمل داخل المبنى الذي سيدير المنظومة الصحية الجديدة بمحافظات القناة.

واستمع الوزير والمحافظ من المواطنين عن مدى رضائهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، كما ناقش العاملين وقيادات المنظومة حول سير العمل داخل المبنى.

ويضم المبنى الهيئات الثلاث المشرفة على تنفيذ المشروع وهي هيئة مقدمي الخدمة وهيئة التمويل وهيئة الإعتماد، كما يضم مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد.

كان وزير المالية عقد اجتماعا مع محافظ بورسعيد فور وصوله لمتابعة عدد من المشروعات والملفات ومن بينها: منظومتي التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.