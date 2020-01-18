شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لجمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلي، من ضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة التنصت، بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

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تلقت الإدارة إخبارية سرية مقدمة من رجب البحيري، رئيس الوردية، ومحمود فيالة، رئيس قسم الأمن الجمركي، باعتزام الراكب «أ. م. ح»، مصري الجنسية، قادم من الإمارات على رحلة خطوط طيران شركة «فلاي دبي» رقم 173 تهريب بضائع مخالفة، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تأكد الاشتباه.

وبالعرض على طارق صلاح، مدير جمرك مطار برج العرب، قرر تشكيل لجنة لتحقيق الإخبارية المقدمة، فتبين وجود 50 لمبة كهربائية مزودة بكاميرا وميكروفون و30 جرس باب كهربائي مزود بكاميرا وميكروفون داخل حقائبه. وبلغت التعويضات المستحقة 86 ألف جنيه.

قرر محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 2 لسنة 2020 وتحويل الراكب للنيابة المختصة.