شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع العاملين بـ4 مراكز شباب في القليوبية: «أغلقوها أثناء أوقات العمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أحال الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بـ4 مراكز شباب للتحقيق، لإغلاق المراكز في أوقات العمل الرسمية، خلال جولة ميدانية شملت 10 مراكز شباب. وشملت جولة «الصبروط»، السبت، متابعة مراكز باسوس التابعة لإدارة شباب القناطر، وميت نما وأبوالمنجا ودمنهور شبرا وشبرا البلد.

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