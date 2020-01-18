شكرا لقرائتكم خبر عن بالجلوس على الأرض.. وزيرة التضامن تشارك في حفل شاي ياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام السفير الياباني في القاهرة، ماساكي نوكي، حفل شاي ياباني «سادو» في مقر إقامته، شارك فيه كل من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة والسفراء.

Advertisements

ودعا منظمو الحفل كبار الشخصيات، وعلى رأسهم وزيرة التضامن، للجلوس على الأرض، وفقا للتقاليد اليابانية، فيما قال السفير إن طقوس تقديم الشاي الياباني ليست شكلية بل تعكس مشاعر الاهتمام بالضيف واحترام الآخر والاجتهاد في حسن ضيافته.

أضاف السفير أن طقوس تقديم الشاي الياباني لا تقتصر على تناول الشاي فحسب، بل شهدت عدة تطورت حتى وصلت إلى فن شامل يتطلب تجهيز غرفة خاصة، وتجهيز أواني وفناجين وكذلك الحلوى الخاصة بحفل الشاي.

ويعد إعداد الشاي وشربه على نحو خاص في اليابان أساسا لمذهب روحاني وإجمالي عميق كان له أثر واسع في الثقافة اليابانية، وكان رهبان الطائفة البوذية «زين» هم أول من قدم هذا النوع من الشاي في القرن الثاني عشر.