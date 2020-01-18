شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط الكاثوليك يحتفلون بمرور 53 عامًا على تأسيس «كاريتاس مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، والأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمطران جورج شيحان مطران الموارنة في مصر والسودان، والسفير نيقولا تيفينان السفير البابوي، والأب هنري بولاد اليسوعي، والأب عادل ذكا، احتفالية بمناسبة مرور ٥٣ عاما على تأسيس جمعية «كاريتاس» مصر.

بدأ الاحتفال بإلقاء المطران جورج شيحان، كلمة رحب فيها بالبطريرك ابراهيم اسحق، بصفته الرئيس الأعلى لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر.

وعقب الكلمة أقيمت صلاة القداس الإلهي، وألقي صاحب الغبطة كلمة العظة، وأبدى سعادته بالتواجد في هذا اليوم، واستهل كلمته بالحديث عن كاريتاس التي تعني المحبة وهي مؤسسة كاثوليكية تهدف إلى إيصال رحمة ومحبة الله إلى الإنسان، مضيفًا أنه علينا أن نجسد عمل المسيح.