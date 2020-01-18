شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر» يتفقد أعمال تنفيذ شبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السبت، أعمال تنفيذ شبكات الكهرباء بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 ألف فدان.

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وقالت مصادر بالوزارة إن أعمال مد شبكات الجهد الفائق داخل النفق الذى يربط بين محطات نقل الكهرباء الـ3 بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتم وفقا للمعايير العالمية، وتم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، لافتة إلى أنه ولأول مرة في مصر، يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما هو الحال في المدن العالمية، تجنبًا لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها.

وأضافت المصادر أن الوزارة تشرف على أعمال تنفيذ تلك الأنفاق التي تقوم بها شركات خاصة، بالإضافة إلى أعمال الاختبارات للكابلات الجهد العالي والمتوسط والمحولات وخطوط التوزيع.

كما استعرض الوزير جهود إنشاء مبنى وزارة الكهرباء الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.