شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية»: ضبط 9 أشخاص تخصصوا في جرائم «النقد الأجنبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ​هيئة الرقابة الإدارية إنها تمكنت من ضبط تشكيل إجرامي مكون من ٩ أشخاص تخصص أعضاؤه في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفية المرخص لها وبالمخالفة للقانون، وذلك باصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية، وكذا محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة تفيد باستلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات في تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي للدول الأجنبية، خاصة ‏دولة تركيا وبعرض المتهمين على نيابة استئناف الإسماعيلية قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وسبق أن قامت هيئة الرقابة الإدارية بتوعية المواطنين من خطورة التعامل والشراء بالنقد الأجنبي لعدم الإضرار بالاقتصاد القومى، وفى حال التعامل به إلا من خلال البنوك والشركات المرخص لها قانوناً لما تمثله هذه الأعمال من جرائم يعاقب عليها القانون.

وتهيب الهيئة بالمواطنين الالتزام بذلك حتى لا يكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القانون.