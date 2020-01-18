حلم السفر.. ضبط شخص استولى على 200 ألف جنيه من مواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية .

تبلغ لفرع الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بقيام (حاصل على دبلوم) مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل ب الدول العربية والاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت 200 ألف جنيه، مقابل تدبير فرصة عمل لهما وتسفيرهما لإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.