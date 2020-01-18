خلافات أسرية دفعته للانتقام.. تجديد حبس عامل متهم بقتل "عديله" في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال، اليوم السبت، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فرد أمن (عديله)، بعدما أطلق النار عليه من فرد خرطوش بسبب اعتدائه على زوجته في إمبابة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد مقتل فرد أمن خاص نتيجة إطلاق النار عليه من فرد خرطوش، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن المجني عليه اعتدى على شقيقة زوجته بالضرب بسبب خلافات أسرية، مما دفع زوجها لإطلاق النار عليه انتقاما لزوجته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وانتقلت النيابة لمناظرة جثة المجنى عليه، وتولت التحقيق، والتي أمرت بحبسه.