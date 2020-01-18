28يناير.. الحكم في معارضة مجدي عبدالغني على حكم حبسه بقضية "الميراث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، حجز المعارضة المقدمة من مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، غيابيًا، بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، لجلسة 28 يناير؛ للحكم.

كانت محكمة جنح الدقي أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس مجدي عبدالغني، سنة وغرامة 100 ألف جنيه، غيابيًا، بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه.

وكان عدد من أقارب مجدي عبدالغني من مستحقي الميراث اقاموا دعوى اختصموه فيها هو وأخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.