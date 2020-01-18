بالصور.. وزير الداخلية يزور الطلاب الجدد بكلية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم السبت، بتفقد زيارة الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى، وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بكلية الشرطة، خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسي.

وهنأ الوزير خلال الزيارة الطلبة الجدد على التحاقهم بكلية الشرطة، واستمع إلى عدد من الطلبة والطالبات وأسرهم حول مدى استيعابهم للحياة الانضباطية الجديدة، وأوجه استفادتهم خلال فترة التدريب الأساسي.

كما التقى الوزير بعدد من الطلبة أبناء شهداء الشرطة الذين التحقوا بالكلية هذا العام، مؤكداً على فخر وزارة الداخلية واعتزازها بانضمام أبناء الشهداء لكلية الشرطة لاستكمال مسيرة آبائهم الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

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وأشاد بما لمسه من وعى وإدراك لدى الطلبة والذي يعكس ما اكتسبوه من صفات انضباطية خلال الفترة القصيرة التي قضوها بالكلية، مشيراً سيادته إلى أن تلك المرحلة هي بداية جديدة لحياتهم ومبعث لاعتزازهم بأنفسهم بانضمامهم إلى صفوف الشرطة المصرية التي تخرج منها رجال أوفياء يتواصل بهم عطاء الأجيال التي تحمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة استمرار دعم وتطوير إمكانيات أكاديمية الشرطة لتواكب دائماً أحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة، وصولاً لإعداد رجل شرطة يتمتع بالمهارة والحرفية التي تحقق إنجاز العمل الأمني في إطار من الالتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية وقواعد السلوك المهني التي تستند إلى القانون، وبما يمكنهم من أداء واجبهم في حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار .

ووجه وزير الداخلية التحية والتقدير لأسر الطلبة الجدد لدورهم في غرس القيم والمبادئ الوطنية لدى أبنائهم وإصرارهم على تقديم أبنائهم لخدمة الوطن بالرغم من التحديات، مؤكداً أن ذلك يعد خير دليل على قوة وصلابة الشعب المصري العظيم في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، ويعكس تمسك المصريين الأبدي بتراب وطنهم وكبريائه وكرامته .

من جانبهم أعرب أسر وأهالي الطلبة الجدد عن فخرهم بأبنائهم ومدى ما وصلوا إليه من جدية وانضباط خلال الفترة القصيرة التي قضوها داخل الكلية .