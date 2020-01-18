غدًا.. أمانة المهنيين المركزية بـ"مستقبل وطن" تواصل جولاتها بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

تستعد أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، بناءا على توجيهات أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، باستكمال جولاتها في محافظات الجمهورية والتي ستبدأ غد الأحد وتستمر لمدة 3 أيام وتشمل "البحيرة والغربية وبورسعيد".

وقال النائب محمود سعد، أمين المهنيين المركزية، إن وفد الأمانة المركزية سيعقد عدة اجتماعات على المستوى التنظيمي مع أعضاء هيئة مكاتب المحافظات والمراكز، بجانب عقد لقاءات مع نقباء النقابات المهنية وممثليها بتلك المحافظات.

وأضاف سعد، في بيان اليوم السبت، أن الوفد سيشهد توقيع بروتوكولات تعاون مع الأجهزة المختلفة بالمحافظات.

وكانت أمانة المهنيين المركزية أجرت جولاتها الأولى في عدد من محافظات الصعيد وهم "الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج"، وتم التواصل مع أمانات المهنيين لمعرفة ما وصلوا إليه من أعمال ووضع خطط وآلية عمل جديدة والأحداث الجديدة التي تشهدها الساحة السياسية والحزبية.