برلماني يطالب بسرعة سداد مستحقات "الإسكان" بعد إلغاء غرامات التأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بالمهلة التي حددتها وزارة الإسكان للمتأخرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية والفلل والشاليهات وقطع الأراضى، بالإعفاء من غرامات التأخير والتى تبدأ بعد غد الاثنين.

واعلن "مسعود"، في بيان اليوم السبت، تأييده لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أعلن فيها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر، تبدأ من بعد غد الاثنين للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، وذلك طبقاً لما يلي:-

الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، في حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.

وطالب المهندس أمين مسعود، من جميع أصحاب الفلل والوحدات السكنية والشاليهات والأراضي وغيرها باستغلال هذه التيسيرات غير المسبوقة في تاريخ وزارة الإسكان وسرعة التوجه لسداد المستحقات للوزارة.