رئيس لجنة السياحة بالنواب: تنظيم مهرجانات الهجن بشرم الشيخ دعاية جذب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بتصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، التي أكد فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها خبرة كبيرة في تنظيم مؤتمرات ومهرجانات الهجن وهناك 6 مؤتمرات ستقام في شرم الشيخ بالتنسيق مع الإمارات.

وقال"صدقي" في بيان اليوم السبت، إنه قبل تنظيم مهرجان الهجن في شرم الشيخ الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيح محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي، سافر المحافظ إلى أبوظبي وقابل الأمير سلطان بن حمدان رئيس الاتحاد العربي للهجن ونسق معه لإقامة المهرجان وإخراجه بهذه الصورة المشرفة.

وأشاد رئيس لجنة السياحة والطيران، بالتنظيم الرائع والنجاح الكبير الذي حققه مهرجان الهجن بشرم الشيخ، معتبرا مثل هذه المهرجانات دعاية لجذب السياحة العربية والعالمية لشرم الشيخ ولجميع المحافظات والمناطق والمدن السياحية والأثرية.

وأضاف أن نجاح هذا المهرجان بالصورة المشرفة التى تابعها العالم كله يؤكد قدرة مصر في تنظيم وإنشاء مضامير الهجن وسباق الجمال والإبل، موجهًا التحية والتقدير للمحافظ لإعلانه عن تنظيم 3 مهرجانات في الفترة القادمة خلال شهري مارس وأبريل وأنه سيتم فتح المهرجات أمام السائحين لمشاهدتها.