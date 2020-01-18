التكافل الاجتماعي: 60 مليون جنيه للأكثر احتياجا في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، تقريرا عن فعاليات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لعام 2019 اشار التقرير الى محاور عمل المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والتي تقوم على تحقيق التكافل بمعناه الواسع حيث تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومساندة الأسر الاكثر احتياجا فى ضوء تنموي وتمكيني اجتماعيا واقتصاديا

أشار التقرير إلى أن عام 2019 شهد تقديم ما يزيد على 60 مليون جنية مساعدات نقدية وعينيه للأسر الأكثر احتياجًا، لما يقرب من 200 ألف مستفيد من عملاء التكافل الاجتماعي، وذلك في تزايد مستمر للدور الذى تقوم به المؤسسة في تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية للحالات العاجلة والأكثر احتياجا ،وتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة .

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في مجال تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية تم تقديم 26 مليون 842 ألف جنية لما يقرب من 141 ألف مستفيد في صورة مساعدات مالية كما تم تقديم 7 مليون 469 ألف جنية كمساعدات عينية استفاد منها مايزيد على 56 ألف 973 مستفيد منها توزيع 20 ألف يطانية على الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية بمحافظات الصعيد وهي: الجيزة وأسيوط وسوهاج وتقديم منح مساعدة لمستفيدي التكافل في المناسبات المختلفة وتوزيع الشنط المدرسية بمستلزماتها مع بدء العام الدراسي بقيمة زادت على مليون جنيه،كما نجحت المؤسسة فى توفير الرعاية الصحية والعلاجية بقيمة 26 مليون جنيه 249 ألف جنيه استفاد منها 165 من الحالات المرضية، والتي كانت في حالة لإجراء عمليات جراحية سريعة من قلب مفتوح وعظام.

وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها.

ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.