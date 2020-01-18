"التطوير العقاري": إعلان أول نشرة عقارية معلوماتية خلال الربع الأول من 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- محمد حسام:
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق يفتقد للبيانات التحليلية والرقمية، مضيفا: "نحن الآن لا نعرف كم عدد الشقق التي يتم بناؤها سنويا أو التي يتم تسليمها".
وأوضح شكري، خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي عقدت اليوم بالغرفة، أنه من المقرر أن يتم إطلاق أول نشرة عقارية تهتم بنشر معلومات دقيقة عن السوق خلال الربع الأول من 2020.
وأشار إلى أن النشرة المعلوماتية يتم إعدادها بالتعاون مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد، آن الأوان أن نعرف حجم الطلب في السوق العقاري، وما هي المناطق التي يوجد بها طلب والفئة العمرية لهذة الطلب.
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