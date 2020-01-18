طلاب عن امتحان التاريخ: سهل.. وسؤال نظام الحكم في الإسلام لغبطنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أشاد طلاب بالصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية، بامتحان مادة التاريخ، مؤكدين: "الامتحان سهل جدًا ومباشر".

وقال الطالب أحمد العتموني: "امتحان التاريخ سهل، ومباشر، مفيهوش لف ودوران ".

فيما أوضح الطالب أحمد محمد: "الامتحان سهل، عدا السؤال المتعلق بنظام الحكم في الإسلام (ديمقراطي - شورى - انتخابي - وراثي)، ومطلوب ترتيبه في كل فترة زمنية"، معتبرًا أنه السؤال الوحيد الصعب في الامتحان.

Advertisements

وأكد الطالب صلاح عباس، أن الامتحان تضمن 30 سؤالًا بنظام اختيار من متعدد، جميعها سهلة ما عدا نقطة أو نقطتين، مشيرًا إلى أنه لم يتضمن أي أسئلة متحررة أو مقالية.

ويُؤدي587 ألفًا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي، صباح اليوم السبت، امتحان مادتي التاريخ والفيزياء في الفترة الصباحية.

وتُعقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"، المطبق بنظام التقويم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين.

وتُجرى الامتحانات إلكترونيًا لما يزيد عن نصف مليون طالب داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام - خاص).