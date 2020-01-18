مصر | 27 يناير.. نظر تجديد حبس متهمي "الجناح العسكري للإخوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 27 يناير.. نظر تجديد حبس متهمي "الجناح العسكري للإخوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت غرفة المشورة المنعقدة اليوم، بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل نظر تجديد حبس المتهمين المعروضين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان" لجلسة 27 يناير الجاري؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.