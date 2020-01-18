مصر | السجن سنة لصاحب سوبر ماركت لتعاطيه الهيروين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن سنة لصاحب سوبر ماركت لتعاطيه الهيروين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بالحبس سنة لـ"رائد.م"، صاحب سوبر ماركت، لتعاطيه مخدر الهيروين بالتجمع الأول.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.

وتضمن أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حاز بقصد التعاطي مخدر الهيرويين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبشهادة رئيس دورية قسم شرطة التجمع الأول بأنه تم تكليفه بالتوجه إلى مستشفى الدمرداش لسؤال مصاب واستلام متعلقاته الشخصية الخاصة به وبفحصها في مواجهته عثر بداخل الحقيبة الخاصة بالمتهم على كيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر.

وبمواجهه المتهم اعترف بحيازته بقصد التعاطي وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

