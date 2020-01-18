مصر | تأجيل نظر تجديد حبس متهمي المحور الإعلامي للإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر تجديد حبس متهمي المحور الإعلامي للإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، برئاسة المستشار معتز خفاجي، جلسة نظر تجديد حبس المتهمين المعروضين على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـالمحور الإعلامي للإخوان، لجلسة 27 يناير الجاري؛ لحضور المتهمين من محبسهم.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية، عدة تهم منها الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة.