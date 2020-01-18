مصر | تأجيل نظر تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أمر تجديد حبس عدد من المتهمين على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2018، حصر أمن دولة، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 27 يناير الجاري؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

ووجهت النيابة لهم، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

