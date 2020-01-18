مصر | تأجيل تجديد حبس المتهمين بـ"التراس زملكاوي" لـ 27 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل تجديد حبس المتهمين بـ"التراس زملكاوي" لـ 27 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت غرفة المشورة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المتهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"التراس زملكاوي"، لجلسة 27 يناير الجاري؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.

القضية متهم فيها مجموعة من مشجعي النادي، على ذمة التحقيقات المتعلقة باتهامات وجهتها لهم النيابة، تتضمن الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

وألقي القبض على المتهمين، بموجب قرارات ضبط وإحضار صادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة لهم.