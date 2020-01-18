مصر | ننشر صورة "شاب العياط" المقتول في طريقه إلى عمله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة "شاب العياط" المقتول في طريقه إلى عمله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على صورة الشاب صالح مسعد، 28 عامًا، الذي قتل على يد مجهولين؛ لسرقه سيارته بالإكراه، في أثناء توجهه لعمله.

وأمرت النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الشاب والذي أطلق مجهولون النار عليه، في أثناء ذهابه للعمل بسيارته، بمركز العياط، في الجيزة.

وأوضحت التحريات، أن هدف الحادث، هو سرقة سيارته بالإكراه، وعندما حاول الدفاع عن نفسه، أطلق المجهولون صوبه أعيرة نارية، عند أعلى كوبري البليدة بالعياط، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج، رئيس مباحث مركز العياط، بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب، بعدما اعترضوا طريقه بالقرب من الطريق الإقليمي بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة العقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد عادل طلبة، معاون مباحث المركز، وعثر على جثة الشاب وتم التحفظ عليها.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.