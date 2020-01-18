مصر | تأجيل تجديد حبس متهمي "طلائع حسم الإرهابية" لـ27 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل تجديد حبس متهمي "طلائع حسم الإرهابية" لـ27 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أمر تجديد حبس عدد من المتهمين في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية" لجلسة 27 يناير الجاري لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا بإدراج عدد من المتهمين في القضية على قائمة الكيانات الإرهابية ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

وتضمن الاتهامات المنسوبة للمتهمين: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالي من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.