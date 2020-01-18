مصر | الحبس سنتين لـ"مكوجي" هتك عرض طالبة في التجمع الخامس

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "جمال.ي" مكوجي بالحبس سنتين لاتهامه بهتك عرض طالبة بالتجمع، إذ صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وشريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "جمال.ى"، 25 سنه، "مكوجى"، وأخر مجهول، تهمة هتك عرض المجني عليها "د. ع"، بأن قاما بملامسة مواطن عفتها، الأجزاء الحساسة والخادشة للحياء بالطريق العام.



وشهد معاون مباحث قسم شرطة التجمع، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بالاشتراك مع أخر مجهول في هتك عرض المجني عليها بالطريق العام.