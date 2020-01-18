مصر | تأجيل تجديد حبس المتهمين بـ "ثورة الغلابة" لـ 27 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل تجديد حبس المتهمين بـ "ثورة الغلابة" لـ 27 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر تجديد حبس المعروضين في القضية رقم 761 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ" ثورة الغلابة"، والمتهمين فيها بالإنضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف، وذلك لجلسة 27 يناير الجاري لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.



كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت للمتهمين عدة تهم أبرزها تهمة الإنضمام لجماعة أسست على غير أحكام القانون، والتحريض على التظاهر والعنف، والترويج لما يسمى بـ" ثورة الغلابة"، في 11 نوفمبر 2016 عن طريق نشر أخبار كاذبة.

