مصر | القبض على ٩ أشخاص لإتجارهم في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على ٩ أشخاص لإتجارهم في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي مكون من عدد ٩ أشخاص تخصصا أعضاؤه في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص له، بالمخالفة للقانون، وذلك بإصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية، تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية، وكذا محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة تفيد استلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات في تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي للدول الأجنبية، خاصة ‏دولة تركيا، وبعرض المتهمين على نيابة استئناف الإسماعيلية قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.



سبق وأن قامت هيئة الرقابة الإدارية بتوعية المواطنين من خطورة التعامل والشراء بالنقد الأجنبي لعدم الإضرار بالاقتصاد القومي، وفي حال التعامل به إلا من خلال البنوك والشركات المرخص لها قانونًا لما تمثله هذه الأعمال من جرائم يعاقب عليها القانون.

وتهيب الهيئة بالمواطنين الالتزام بذلك حتى لا يكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القانون.