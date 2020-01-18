مصر | أطلقوا النار عليه.. التحقيق في مقتل "شاب العياط" على يد مجهولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطلقوا النار عليه.. التحقيق في مقتل "شاب العياط" على يد مجهولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب يدعى صالح مسعد، 28 عامًا، على يد مجهولين لسرقه سيارته، بمركز العياط، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

كما أمرت النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الشاب والذي أطلق مجهولون النار عليه، في أثناء ذهابه للعمل بسيارته، بمركز العياط، في الجيزة.

وأوضحت التحريات، أن هدف الحادث هو سرقة سيارته بالإكراه، وعندما حاول الدفاع عن نفسه، أطلق المجهولون صوبه أعيره نارية، عند أعلى كوبري البليده بالعياط، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج، رئيس مباحث مركز العياط، بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب بعدما اعترضوا طريقه بالقرب من الطريق الإقليمي بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة العقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد عادل طلبة، معاون مباحث المركز، وعثر على جثة الشاب، ويقيم بعزبة حسن التابعة لقرية المتانيا، بمركز العياط، وتم التحفظ على الجثة.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات