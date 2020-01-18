مصر | الحبس 3 سنوات لمتهمين بتهمة تعاطي مخدر الهيروين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس 3 سنوات لمتهمين بتهمة تعاطي مخدر الهيروين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عصر اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين "ج.م" و"م.ح"، و"ا.س" بالسجن 3 سنوات، وذلك لتعاطيهم مخدر الهيروين بالشروق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومجدي شكري.

وأسندت النيابة للمتهم وفق أمر الإحالة أنه بنطاق دائرة قسم الشروق محافظة القاهرة أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.