مصر | إحالة دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع "حماية المنافسة" للمفوضين

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما.

وذكرت الدعوى، أنه جار التصالح مع المتهمين بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام، رُغم ما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية، والذي نص على الحكم عليهم حضوريًا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية، على نفقتهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

