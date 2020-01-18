مصر | إحالة دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع "حماية المنافسة" للمفوضين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع "حماية المنافسة" للمفوضين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الطاعنان طلبا بإلغاء الحكم الصادر عن مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه.
وواجه المحتكرون تهمة ارتكاب جرائم الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي، وتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة.
وذكرت الدعوى، أنه جار التصالح مع المتهمين بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام، رُغم ما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية، والذي نص على الحكم عليهم حضوريًا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية، على نفقتهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية.