مصر | "سرق 18 ألف جنيه".. حبس عاطل 4 أيام في مدينه بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرق 18 ألف جنيه".. حبس عاطل 4 أيام في مدينه بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق، عصر اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته مبلغ مالي من شقة سيدة مسنة بمدينة بدر.

وكشف التحقيقات، أن المتهم "جمال.م"، عاطل، ومسجل في قضايا سرقة، أقر بارتكابه جريمة سرقة شقة سيدة مسنة وتمكن من سرقة 18 ألف جنيه منها، بعد تهديدها بالسلاح الأبيض، وأنفق المبلغ المسروق على أغراضه الخاصة.