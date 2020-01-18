مصر | إحالة المتهم بممارسة الشذوذ الجنسي في النزهة لـ"الجنح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة المتهم بممارسة الشذوذ الجنسي في النزهة لـ"الجنح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة النزهة بإحالة الشاب بتهمة ممارسة الشذوذ إلى محكمة الجنح.

ووردت معلومات إلى مباحث الإنترنت، من خلال عمليات الرصد والمتابعة في مكافحة الأعمال المنافية للآداب على شبكة الإنترنت، بقيام المتهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدعو فيها راغبي المتعة الحرام لممارسة الشذوذ معه.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يعرض صورا له بملابس نسائية، ويرسلها إلى راغبي المتعة لممارسة الشذوذ معه داخل شقته، وبعد استئذان النيابة العامة في النزهة، تمت مداهمة شقة المتهم والقبض عليه.



وبتفتيش شقته المتهم تم العثور على ملابس نسائية، وأدوات تجميل.



وبمواجهه المتهم اعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.