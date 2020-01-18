مصر | وزير الداخلية: مستمرون في دعم وتطوير أكاديمية الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية: مستمرون في دعم وتطوير أكاديمية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم السبت، الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين، والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس، في الحقوق، بكلية الشرطة خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسي.

وهنأ "توفيق"، خلال زيارته كلية الشرطة، الطلبة الجدد على التحاقهم بالكلية، مؤكدًا فخر وزارة الداخلية واعتزازها بانضمام أبناء الشهداء لكلية الشرطة؛ لاستكمال مسيرة آبائهم الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأشاد بما لمسه من وعي وإدراك لدى الطلبة، والذي يعكس ما اكتسبوه من صفات انضباطية خلال الفترة القصيرة التي قضوها بالكلية.