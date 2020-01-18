مصر | وزير الداخلية: مستمرون في دعم وتطوير أكاديمية الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية: مستمرون في دعم وتطوير أكاديمية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وهنأ "توفيق"، خلال زيارته كلية الشرطة، الطلبة الجدد على التحاقهم بالكلية، مؤكدًا فخر وزارة الداخلية واعتزازها بانضمام أبناء الشهداء لكلية الشرطة؛ لاستكمال مسيرة آبائهم الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.
وأشاد بما لمسه من وعي وإدراك لدى الطلبة، والذي يعكس ما اكتسبوه من صفات انضباطية خلال الفترة القصيرة التي قضوها بالكلية.
ونوه باستمرار دعم وتطوير إمكانيات أكاديمية الشرطة، لتواكب دائمًا أحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة، وصولًا لإعداد رجل شرطة يتمتع بالمهارة والحرفية التي تحقق إنجاز العمل الأمني في إطار من الالتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية وقواعد السلوك المهني التي تستند إلى القانون، وبما يمكنهم من أداء واجبهم في حفظ أمن الوطن واستقراره.