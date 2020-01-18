مصر | انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة "قتيل العياط"

وأوضحت التحريات، أن هدف الحادث هو سرقة سيارته بالإكراه، وعندما حاول الدفاع عن نفسه، أطلق المجهولون صوبه أعيره نارية، عند أعلى كوبري البليده بالعياط، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب بعدما اعترضوا طريقه بالقرب من الطريق الإقليمي بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، وعثر على جثة "صالح مسعد صالح"، مقيم عزبة حسن التابعة لقرية المتانيا بمركز العياط، وتم التحفظ على الجثة.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.