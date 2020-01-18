مصر | "قتلوه وأصابوا ابن عمه".. مفاجآت في جريمة قتل سائق العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتلوه وأصابوا ابن عمه".. مفاجآت في جريمة قتل سائق العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن المجهولين المتهمين بإطلاق أعيرة نارية على سائق لسرقته، بالقرب من الطريق الإقليمي بعد إطلاقهم أعيرة نارية صوب المجني عليه لإعتراضه على سرقته، فروا هاربين.

وأضاف المصدرلـ"الخليج 365"، أن المجني عليه كان يستقل السيارة ومعه أحد أقاربه "نجل عمه"، في اتجاههما إلى عملهما فجرًا، وأثناء سيرهما بالطريق اعترض مجهولين طريقهما لسرقة السيارة، ولدى اعتراضهما أطلقوا عليهما أعيرة نارية ما أسفر عن مصرع المجني عليه وإصابة قريبه.

وأوضح، أن الجريمة وقعت بنطاق مركز شرطة الصف، حال ذهاب المجني عليه من مركز العياط، لعمله بمركز الصف، مشيرا أن المتهمين بارتكاب الجريمة بعد إطلاقهم أعيرة نارية صوب المجني عليه فروا هاربين، دون سرقة السيارة. وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فريق بحث مكون من ضباط مباحث مركزي العياط والصف، لكشف ملابسات قتل سائق لسرقته بالقرب من الطريق الإقليمي.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن الشاب الذي لقى مصرعه إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوبه بمركز العياط، في العقد الثالث من عمره، كان في طريقه إلى مصنع الطوب، فجر اليوم السبت، واعترض مجهولون طريقه، لسرقته وسرقة سيارته، وعندما قاومهم أطلقوا النيران صوبه، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا، يفيد بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب بعدما اعترضوا طريقه بالقرب من الطريق الإقليمي.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد عادل طلبة، معاون مباحث المركز، وضباط وحدة مباحث مركز الصف، برئاسة الرائد أحمد يسري، وعثر على جثة "صالح مسعد صالح"، مقيم عزبة حسن التابعة لقرية المتانيا بمركز العياط، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.