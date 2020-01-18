مصر | "قتلوه وأصابوا ابن عمه".. مفاجآت في جريمة قتل سائق العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتلوه وأصابوا ابن عمه".. مفاجآت في جريمة قتل سائق العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف المصدرلـ"الخليج 365"، أن المجني عليه كان يستقل السيارة ومعه أحد أقاربه "نجل عمه"، في اتجاههما إلى عملهما فجرًا، وأثناء سيرهما بالطريق اعترض مجهولين طريقهما لسرقة السيارة، ولدى اعتراضهما أطلقوا عليهما أعيرة نارية ما أسفر عن مصرع المجني عليه وإصابة قريبه.
وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فريق بحث مكون من ضباط مباحث مركزي العياط والصف، لكشف ملابسات قتل سائق لسرقته بالقرب من الطريق الإقليمي.
وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن الشاب الذي لقى مصرعه إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوبه بمركز العياط، في العقد الثالث من عمره، كان في طريقه إلى مصنع الطوب، فجر اليوم السبت، واعترض مجهولون طريقه، لسرقته وسرقة سيارته، وعندما قاومهم أطلقوا النيران صوبه، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا، يفيد بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب بعدما اعترضوا طريقه بالقرب من الطريق الإقليمي.
وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.